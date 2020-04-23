Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах пожаловались в ФСБ и СК на заражение коронавирусом 52 медиков

Авторы обращения жалуются на то, что их долго не обеспечивали масками и спецкостюмами, а в помещениях не проводилась санитарная обработка, передает РБК. В областном Минздраве изданию сказали, что коронавирус выявлен у 60 сотрудников, но подчеркнули, что в ней имеется достаточный запас средств защиты. Корпус учреждения закрыт на дезинфекцию.
2020-04-23T05:08:00+03:00
2020-04-23T05:09:18+03:00
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05:08, 23 апреля 2020
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