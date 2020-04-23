В зоопарке Нью-Йорка коронавирус выявили у семи тигров и львов

Они кашляли, сообщили в дирекции. Что стало источником заражения, неизвестно. В зоопарке содержится около четырех тысяч животных. С середины марта он не принимает посетителей и проводит туры онлайн.

По последним данным, в США зафиксированы более 840 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 46,5 тысяч человек.