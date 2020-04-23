Почти половина россиян чувствуют себя финансового незащищенными

Это 44% в Москве и 47% в регионах, сообщает РБК со ссылкой исследование компании Boston Consulting Group и холдинга «Ромир». Участники опроса сказали, что будут вынуждены экономить. 38% намерены сократить расходы на алкоголь, 32% — на косметику и парфюмерию, 21% — на одежду.