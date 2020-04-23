В Петербурге вслед за Москвой продлили запрет на посещение храмов до 28 апреля

В этом году на это число выпадает Радоница – день поминовения усопших, передает «Интерфакс». Ранее пасхальные богослужения прошли в двух крупнейших городах России без прихожан. Власти Москвы и Подмосковья также из-за угрозы коронавируса закрыли для посещения кладбища.