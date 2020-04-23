Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России для сдерживания коронавируса

По его мнению, это позволит контролировать пассажирские перевозки внутри страны без изоляции регионов. В Минкомсвязи уже заявили, что платформу для выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе, в первую очередь – в Центральном федеральном округе. Цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Для получения пропуска на сайте мэрии надо указать личные данные и цель поездки.