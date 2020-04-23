Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Соответствующие визы и постоянные виды на жительство не будут выдавать в течение, как минимум, двух месяцев. По словам президента, это будет гарантией, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места, когда экономика страны начнет восстанавливаться, передает агентство «Рейтер».