Военные корабли США будут топить иранские катера, если они пойдут на опасное сближение

Дональд Трамп написал в «Твиттере», что дал такое указание военным. Ранее в ВМС США сообщили, что катера Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры вблизи нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе и подходили к ним на расстояние до девяти метров. После этого иранские военные заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США.
2020-04-23T03:10:00+03:00
2020-04-23T03:10:40+03:00
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03:10, 23 апреля 2020
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