В Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека

Бизнесмена увезли в Москву, сообщает издание «Фонтанка». В чем его подозревают, неизвестно. Газета «Коммерсант» пишет, что с Денисом Волчеком работает следователь, который ведет дело о покушении на мошенничество в отношении адвоката Александра Вершинина. Связаны эти расследования или нет, источники издания в СК не сообщили.