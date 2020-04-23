В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Это люди от 38 до 90 лет, сообщили в городском оперативном штабе. Общее число смертей в столице от новой инфекции выросло до 288, по всей стране скончались более 500. По данным на вчерашнее утро, коронавирус в России выявлен почти у 58 тысяч человек.