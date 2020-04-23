Z Архив новостей новости
5 3 6 619
03:09, 23 апреля 2020

Московским больницам оплатят лечение не всех пациентов с коронавирусом, пишет газета «Ведомости»

Только за тех, кого доставили на «скорой», готов выплатить столичный городской фонд обязательного страхования. Издание ссылается на письмо этой организации, разосланное накануне руководителям больниц и страховых компаний. При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд. Как рассказал изданию главврач одной из столичных госбольниц, сейчас пациенты, привезенные родственниками или прибывшие самостоятельно, госпитализируются при наличии показаний. При этом руководитель одного из расположенных в Москве федеральных центров считает порядок госпитализации по «скорой» единственно верным. По его словам, он нацелен на сдерживание распространения заболевания, а также на оптимальную загрузку коек.
В Москве, по последним данным, 32 тысячи больных с коронавирусом. Расходы на их лечение в больницах оцениваются в 5 миллиардов рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 582 6 5097 18.04
Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6776 17.04
Новости

Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба…

5 103 6 8064
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 87 6 7029 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 467 6 52094 17.04
Новости

Министр здравоохранения: Смертность в РФ, несмотря на пандемию коронавируса, снизилась по сравнению с прошлым годом Мурашко также призвал врачей свести к минимуму все социальные контакты за пределами медучреждений…

5 49 6 6302
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 368 6 47629 22.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 12163 16.04
Новости

Песков: Пик эпидемии коронавируса в России ожидается в середине мая Снижение числа новых случаев заражения предположительно начнется к концу лета…

5 51 6 6884
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 73774 19.04
8читать ;смотреть
Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 101 6 151544
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5902 18.04
8читать ;смотреть
Новости

Собянин: Мест в российских больницах может перестать хватать через 3-4 недели Дефицит возникнет при сохранении нынешних темпов распространения коронавируса…

5 36 6 5872
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 8384 21.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 628 6 111044 16.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 53 6 10239 21.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Поправки в закон о полиции, подготовленные правительством, расширяют права полицейских В частности, им разрешат вскрывать автомобили, а также оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий…

5 27 6 23515
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 144 6 120251 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 26 6 5538 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 191 6 708537 17.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 67 6 173042 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8474120
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4457380

Сегодня в эфире