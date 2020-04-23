Московским больницам оплатят лечение не всех пациентов с коронавирусом, пишет газета «Ведомости»

Только за тех, кого доставили на «скорой», готов выплатить столичный городской фонд обязательного страхования. Издание ссылается на письмо этой организации, разосланное накануне руководителям больниц и страховых компаний. При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд. Как рассказал изданию главврач одной из столичных госбольниц, сейчас пациенты, привезенные родственниками или прибывшие самостоятельно, госпитализируются при наличии показаний. При этом руководитель одного из расположенных в Москве федеральных центров считает порядок госпитализации по «скорой» единственно верным. По его словам, он нацелен на сдерживание распространения заболевания, а также на оптимальную загрузку коек.

В Москве, по последним данным, 32 тысячи больных с коронавирусом. Расходы на их лечение в больницах оцениваются в 5 миллиардов рублей.