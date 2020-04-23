Центробанк попросил правительство сдерживать бывшего советника президента Сергея Глазьева

Об этом сообщает «Интерфакс». На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами. После этого Центробанк направил письмо министерству экономического развития. В нем говорится, что обращение Глазьева содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях и несет репутационные риски. Глазьев является сейчас министром Евразийской экономической комиссии.
2020-04-23T02:05:00+03:00
2020-04-23T02:22:28+03:00
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02:05, 23 апреля 2020
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