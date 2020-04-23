Владимир Путин уволил заместителя главы Следственного комитета, который руководил военным следствием

Биография 62-летнего генерал-полковника Александра Сорочкина уже удалена с сайта ведомства. На это обратила внимание «Новая газета». Отмечается, что Сорочкин перешел на работу в СК после службы в органах госбезопасности. Также накануне президент подписал указ о назначении на должность заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева. Он занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором.