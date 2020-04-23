Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект об отмене блокировок мессенджера «Телеграм»

Федот Тумусов и Дмитрий Ионин отмечают, что фактически «Телеграм» стал официальным сервисом госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. По мнению авторов документа, безуспешные попытки его заблокировать только наносят урон престижу государственной власти, пишет газета «Коммерсант». Доступ к «Телеграму» в России пытаются перекрыть уже два года из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования