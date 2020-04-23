Сотрудники «Ведомостей» сообщили, что им запретили критиковать поправки в Конституцию и ссылаться на «Левада-центр»

Исполняющий обязанности главного редактора Андрей Шмаров пригрозил увольнением. Это сообщила в «Фейсбуке» редактор газеты Ксения Болецкая. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков подтвердил изданию «Открытые медиа» запрет ссылаться на соцопросы. Шмаров был назначен главным редактором в марте после смены владельцев издания. Вскоре он переписал заголовок заметки о «Роснефти», а затем удалил колонку о главе компании Игоре Сечине.

