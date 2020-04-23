В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья

После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка. Как рассказали «Интерфаксу» в региональном Минздраве, был сделан вывод, что медсестры занимались самолечением. За это главный врач Дербентской городской больницы отстранил от должности заведующую инфекционным отделением. В ведомстве отметили, что попавшие на видео медсестры не работали с пациентами с коронавирусом. Чем они заболели, не уточняется.