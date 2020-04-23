На Украине возбудили уголовные дела о пытках и пропаганде насилия из-за кинопроекта «Дау»

Это сообщили в прокуратуре Харьковской области. В Харькове снимали фильм «Дау.Дегенерация». Прокуратура считает, что детям, которые участвовали в съемках, могли причинить физическую боль и моральные страдания. В ведомстве отмечают, что некоторые из детей были взяты для съемок из домов ребенка.

Лента «Дау.Дегенерация» во вторник стала доступна в сети. Всего в рамках проекта Ильи Хржановского были созданы 10 фильмов. Четыре из них были запрещены к прокату в России. Минкульт счел их пропагандой порнографии.