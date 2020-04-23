Власти Китая закрыли въезд в город Харбин из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Чтобы выйти из дома, местные жители должны иметь цифровой код с подтверждением, что они не больны новой инфекцией, сообщает агентство «Киодо». В Харбине и его пригородах живут более 10 миллионов человек. За последние дни в городе подтвердились почти 60 случаев заражения. В начале апреля в Китае открыли город Ухань, где впервые в мире началась вспышка нового коронавируса.