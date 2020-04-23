Банковские клиенты сообщили, что им снизили лимиты по кредитным картам

Некоторых об этом даже не уведомили, рассказали пользователи портала banki.ru. Как пишет РБК, ужесточать подходы к держателям кредиток стали «Альфа-банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк» и «Киви-банк». В крупнейшем из них, «Альфа-банке», это объяснили крайне нестабильной экономической ситуацией в мире.