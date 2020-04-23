Жительнице Калининграда, которая сообщила о визите полицейского из-за комментария в соцсети, стали угрожать

Диана Забровская рассказала изданию «Новый Калининград», что незнакомые люди пишут ей во «ВКонтакте» о том, что ее арестует ФСБ или ее заразят коронавирусом. На днях Забровская сообщила, что к ней домой пришел сотрудник центра противодействию экстремизму МВД, который потребовал удалить комментарий во «ВКонтакте» об акции протеста сотрудников швейного производства.

