Московские власти подтвердили смерть врача, который лечил больных с коронавирусом и сам заразился

Он работал в Госпитале для ветеранов войн №3, который был полностью перепрофилирован для приема пациентов с вирусной пневмонией. В столичном департаменте здравоохранения утверждают, что больницы обеспечены средствами защиты. В пресс-службе выразили соболезнования родным близким врача, не называя при этом его имени. Ранее газета The Moscow Times написала, что умер 56-летний Максим Старинский, который работал в госпитале урологом.