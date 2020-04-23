Подмосковные врачи пожаловались на начальство в ФСБ, МВД и СК

По мнению авторов обращения, из-за действий руководства Люберецкой областной больницы 52 медика из разных отделений заразились коронавирусом, сообщает РБК. Сотрудники больницы жалуются на нехватку средств защиты. Комментариев руководства учреждения получить не удалось. В Минздраве Подмосковья изданию сказали, что не располагают информацией о случившимся.