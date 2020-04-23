Трамп распорядился открывать огонь на поражение по иранским военным катерам в случае их приближения к кораблям США

Президент США Дональд Трамп распорядился открывать огонь на поражение по иранским военным катерам в случае их приближения к американским кораблям.

В своем твиттере президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ ВМС США «открывать огонь и уничтожать любые и все иранские военные катера, если они досаждают нашим кораблям». Это заявление последовало после инцидента на прошлой неделе, когда 11 иранских катеров корпуса стражей исламской революции приблизились к американским военным кораблям возле Кувейта. Командование ВМС сша затем опубликовало видео инцидента, на котором видно, как по крайней мере с одно катера в сторону американского корабля направлен закрепленный на палубе пулемет. После заявлений Трампа по Ирану цены на нефть резко подскочили вверх — стоимость американской марки wti выросла на треть до $15 долларов, после ночного падения до отметки в $10 за баррель. Но эксперты прогнозируют только краткосрочный и временный рост цен на нефть.



Заявление Дональда Трампа по Ирану последовало также после того, как стало известно, что Тегеран впервые провел удачный запуск военного спутника. Запуск осуществлял Корпус Стражей Исламской Революции, признанный властями США террористической организацией.