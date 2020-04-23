Deutsche Bank: Коронавирус может войти в пятерку смертоносных заболеваний, если число жертв достигнет 210 млн

Пандемия коронавируса может войти в пятерку самых смертоносных заболеваний, если число жертв последствий инфекции достигнет 210 миллионов. Такие подсчеты провел Deutsche Bank. Пока же, согласно исследованию, COVID-19 является наименее смертоносным среди 24 глобальных вспышек болезней последних двух тысяч лет. Авторы отмечают, что жертвами нового вируса стали 0,002% населения Земли (сейчас по данным университета Джонса Хопкинса умерли более 182 тысяч зараженных). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009–2010 годов: тогда умерли 203 тысячи человек, или 0,003% населения мира на тот момент.

Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ умерли 30 миллионов человек – это более 0,5% населения. Наиболее масштабной пандемией за последние сто лет стала «испанка» — 50 миллионов, или 2,7% населения. Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала чума XIV веке, которая по данным исторических источников, унесла жизни 200 миллионов человек, т.е 42% мирового населения того времени.