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00:00, 23 апреля 2020

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции введут в 21 регионе

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции, введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут запускать поэтапно — сначала в семи центральных регионах, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

С предложением распространить столичный пропускной опыт для борьбы с распространением коронавируса выступил в среду мэр Сергей Собянин. По его мнению, это необходимо, чтобы контролировать перемещение людей между регионами. Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей.



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