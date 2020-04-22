Генпрокуратура признала нежелательной американскую неправительственную организацию Project Harmony

Минюст уже внес в реестр иностранных агентов российскую НКО Центр развития социальных инициатив «Проектория», для которой она была донором. Согласно пресс-релизу надзорного ведомства, российская организация, получавшая иностранное финансирование, участвовала в политической деятельности в стране. О каких действиях идет речь – не уточняется. На сайте «Проектории» говорится, что они выделяли гранты на просветительские проекты для старшеклассников и студентов. Вместе с американской Microsoft они также проводили занятия для школьников об основах программирования. В разные годы в них принимали участие экс-министр связи Николай Никифоров и другие федеральные чиновники. Минюст утверждает, что НКО внесли в реестр иноагентов по собственному желанию. Project Harmony, в свою очередь, была основана в 1985 году для культурных проектов с Советским Союзом. Сейчас ее миссией является строительство гражданского общества, кросс-культурное обучение и повышение навыков в цифровую эпоху.
2020-04-22T23:02:00+03:00
2020-04-22T23:03:08+03:00
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23:02, 22 апреля 2020
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