Во Владикавказе арестованы еще 23 участника народного схода против режима принудительной изоляции

Они проведут под стражей от трех до пятнадцати суток, сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии. Решения вынесены по статьям о неповиновении сотрудникам полиции и массовом пребывании в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка. Всего на данный момент вынесено 46 решений об административных нарушениях за участие в несанкционированной акции.

Митинг состоялся 20 апреля у Дома правительства республики. В нем, по разным оценкам приняли участие от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Они требовали прекратить режим изоляции, поддержать людей, столкнувшихся из-за его введения с финансовыми проблемами, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым. По данным МВД, на акции задержали почти 70 человек. Сегодня Следственный комитет сообщил о 13 пострадавших в ходе митинга силовиках. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие ищет причастных к этим событиям.