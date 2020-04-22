Минздрав попросил продлить меры, принятые для снижения темпов распространения коронавируса, на майские праздники

Как передает агентство РИА Новости, с таким предложением выступил главный внештатный эпидемиолог министерства Николай Брико. По его словам, во многих странах, где уже пандемия пошла на спад, власти не спешат отменять ранее введенные ограничения, несмотря на снижение числа заболевших. Эксперт утверждает, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, но снижение числа заразившихся в столице можно будет наблюдать лишь с июня. Переломный момент возможен уже в середине мая, однако лишь при условии, что граждане будут соблюдать ограничительные меры.