Сотрудники подмосковной больницы пожаловались на заражение коронавирусом 52-х медиков

Они просят провести проверку работы руководства, которая, по их мнению, в этом виновно. Заявления направлены в ФСБ, МВД и Следственный комитет, — сообщает РБК. Как поясняют авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии Люберецкой больницы поступают пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них наблюдались симптомы коронавируса, однако они оставались там вплоть до получения положительного теста. При этом у сотрудников стационара не было необходимых защитных костюмов. В результате заразились другие пациенты, медработники и члены их семей. В областном Минздраве сказали, что не располагают информацией о жалобах медработников.