Сотрудники подмосковной больницы пожаловались на заражение коронавирусом 52-х медиков

Они просят провести проверку работы руководства, которая, по их мнению, в этом виновно. Заявления направлены в ФСБ, МВД и Следственный комитет, — сообщает РБК. Как поясняют авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии Люберецкой больницы поступают пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них наблюдались симптомы коронавируса, однако они оставались там вплоть до получения положительного теста. При этом у сотрудников стационара не было необходимых защитных костюмов. В результате заразились другие пациенты, медработники и члены их семей. В областном Минздраве сказали, что не располагают информацией о жалобах медработников.
2020-04-22T22:30:00+03:00
2020-04-22T22:32:10+03:00
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22:30, 22 апреля 2020
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