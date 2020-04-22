В Петербурге задержан бизнесмен, бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек

Сотрудники центрального аппарата ФСБ этим утром приехали в его загородный дом, изъяли телефоны и компьютер, а самого предпринимателя забрали в Москву. Об этом сообщает без ссылок на источники интернет-издание «Фонтанка». По его информации, Волчек проходит по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы. Подробности изданию неизвестны. Также задержан его деловой партнер Зураб Плиев. Отец Волчека сказал интернет-изданию Znak.com, что не знал о задержании сына.