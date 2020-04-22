Власти Москвы сообщили, что будут штрафовать за нарушение режима изоляции согласно столичному, а не федеральному КоАП

Такое заявление прозвучало на фоне разъяснения Верховного суда о порядке назначения денежных взысканий.

Между МВД и правительством Москвы существует специальное соглашение, рассказал агентству «Интерфакс» начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, этот документ предусматривает, что полицейские будут руководствоваться нормами московского Кодекса об административных правонарушениях. Данчиков уверяет, что документ, учитывающий такой порядок штрафов за нарушение горожанами режима изоляции, был одобрен правительством России. При этом он настаивает: разъяснения Верховного суда, который призвал при подобных взысканиях руководствоваться федеральными законами, корректны, но не противоречат столичному праву. По мнению руководителя Главконтроля, нормы московского КоАП это не затрагивает, а регионы вправе устанавливать свои требования и свою ответственность за нарушения.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал столичный закон, по которому при первом нарушении горожанами режима изоляции им может быть назначен штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение или использование при этом автомобиля – 5 тысяч.