Федеральную платформу цифровых пропусков внедрят в конце месяце в 21 субъекте федерации

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции внедрят в конце месяце в 21 субъекте федерации. Сначала к ней подключатся семь центральных регионов, Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, а со следующей недели еще 14 регионов – Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Об этом сообщает Минкомсвязи. Система будет работать на платформе портала Госуслуг, через него работодатели смогут подавать списки своих сотрудников, которым необходимы электронные разрешения для передвижения по городу. Сейчас цифровые пропуска действуют в Москве, Подмосковье и Татарстане.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичный пропускной опыт на всю Россию. По его мнению, необходимо контролировать перемещение людей между регионами. Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей.