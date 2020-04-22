Стриминговый сервис Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу

За первый квартал у платформы появилось около 16 миллионов новых подписчиков, в то время как сама компания прогнозировала вдвое меньший прирост. В настоящее время Netflix используют свыше 180 миллионов человек по всему миру. Несмотря на нынешнюю ситуацию, в письме к акционерам представители сервиса отмечают, что после карантина рост замедлится.