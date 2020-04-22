Китайский город Харбин закрыли на въезд для жителей других регионов после роста числа зараженных коронавирусом

Местные жители для выхода из дома должны иметь электронный код, подтверждающий, что они не больны Covid-19. На улицах необходимо носить маску, — передает агентство Kiodo. Отмечается, что Харбин стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае. За последние 10 дней в городе подтвердили около 60 случаев заболевания. С середины апреля в Харбине действует 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа. Половину этого срока люди должны находиться в специальном центре, а затем еще две недели дома.