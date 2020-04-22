Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его видеообращение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в фейсбуке. По его словам, Москва вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадает с предыдущей российской резолюцией, заблокированной в начале апреля Украиной, США, Евросоюзом и рядом других стран. Тогда Россия предлагала отказаться от односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН, чтобы обеспечить доступ всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии.
2020-04-22T21:30:00+03:00
2020-04-22T21:32:46+03:00
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21:30, 22 апреля 2020
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