Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его видеообращение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в фейсбуке. По его словам, Москва вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадает с предыдущей российской резолюцией, заблокированной в начале апреля Украиной, США, Евросоюзом и рядом других стран. Тогда Россия предлагала отказаться от односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН, чтобы обеспечить доступ всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии.