Систему цифровых пропусков к концу месяца введут в 21 российском регионе

Систему цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции из-за коронавируса к концу месяца введут в 21-ом российском регионе. О таких планах сообщает Минкомсвязи. По данным ведомства, внедрение будет происходить поэтапно. Сначала федеральная система буде запущена в семи регионах Центральной России, а со следующей недели – еще в 14 регионах: Поволжье, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.