Систему цифровых пропусков к концу месяца введут в 21 российском регионе

Систему цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции из-за коронавируса к концу месяца введут в 21-ом российском регионе. О таких планах сообщает Минкомсвязи. По данным ведомства, внедрение будет происходить поэтапно. Сначала федеральная система буде запущена в семи регионах Центральной России, а со следующей недели – еще в 14 регионах: Поволжье, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
2020-04-22T21:30:00+03:00
2020-04-22T21:32:00+03:00
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21:30, 22 апреля 2020
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