Полиция Москвы имеет право штрафовать нарушителей режима изоляции, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП

Об этом сообщил Интерфаксу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он пояснил, что МВД России и столичные власти заключили специальное соглашение, которое ратифицировало правительство. Конкретная ответственность за нарушение установленных требований определила Мосгордума. Данчиков также отметил, что комментарии Верховного суда абсолютно корректны. Они касаются норм именно федерального кодекса об административных правонарушениях, а не московского. Никаких противоречий здесь нет, — отметил он. Ранее Верховный суд рекомендовал не применять статью о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое предполагает штраф до 40 тысяч рублей по отношению к людям, которые вышли на улицу без веской причины, но при этом не заражены коронавирусом и не контактировали с заболевшими. Верховный суд посоветовал использовать в отношении таких нарушителей статью КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации, по которой штраф составляет до 30 тысяч рублей.



UPD 21:10 Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными всем субъектам Российской Федерации. Об этом ТАСС в среду сообщил полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский.

«Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы», — считает Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации», — сказал полномочный представитель. В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. «На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность», — считает он.