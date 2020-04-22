Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте федерации

Она дает возможность работодателям, которые продолжают свою деятельность в условиях ограничений из-за коронавируса. Возможность подачи на едином портале Госуслуг списков сотрудников для получения постоянных электронных разрешений на выход из дома. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи. В рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа, а со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения еще в 14 регионах – Поволжье, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.