В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса

На это дал разрешение институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Над созданием препарата работают совместно компания BioNTech из Майнца и фармацевтическая корпорация Pfizer. У них уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа, — сообщает «Радио Свобода». На первой стадии исследований примут участие примерно 200 добровольцев.