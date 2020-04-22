Агентство Fitch прогнозирует рецессию «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю

К этому приведут ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Мировой ВВП по итогам года снизится на 3,9%, говорится в новом отчете агентства. Аналитики считают, что рецессия будет в два раза сильнее, чем во время глобального кризиса в 2009 году. По прогнозам Fitch, экономика Евросоюза по итогам года сократится на 7%, США — на 5,9%. ВВП России уменьшится на 3,3%.