Песков: Пик эпидемии коронавируса в России ожидается в середине мая

Снижение числа новых случаев заражения предположительно начнется к концу лета. С таким прогнозом выступил в интервью телеканала CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения. Представитель Кремля отметил, что пандемия коронавируса представляет угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики.
2020-04-22T20:30:00+03:00
2020-04-22T20:31:17+03:00
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20:30, 22 апреля 2020
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