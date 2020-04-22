Песков: Пик эпидемии коронавируса в России ожидается в середине мая

Снижение числа новых случаев заражения предположительно начнется к концу лета. С таким прогнозом выступил в интервью телеканала CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения. Представитель Кремля отметил, что пандемия коронавируса представляет угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики.