Харьковская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам возможных пыток из-за съемок фильма «Дау. Дегенерация»

Как сообщается на сайте ведомства, несовершеннолетним, вероятно, сиротам во время съемок могли причиняться физическая боль и моральные страдания. Кроме того, отмечается, что фильм может иметь признаки пропаганды насилия и жестокости или дискриминации. С просьбой проверить информацию об использовании детей-сирот для съемок фильма обратился в полицию уполномоченный президента Украины по правам детей Микола Кулеба после того, как украинский психолог Елена Самойленко обратила внимание на то, что в кадрах фильма дети кричат и плачут, а их связывают и оставляют в комнате одних. «Дау. Дегенерация» – один из фильмов проекта ДАУ режиссера Ильи Хржановского о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау. Ранее российский Минкульт отказался дать прокатное удостоверение четырем из десяти серий картины, объяснив это содержащейся в них пропаганде порнографии.
2020-04-22T20:03:00+03:00
2020-04-22T20:04:17+03:00
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20:03, 22 апреля 2020
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