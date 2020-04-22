Жительница Калининграда начала получать угрозы после отказа удалить комментарий в соцсети о протестной акции

Диана Забровская рассказала «МБХ медиа», что ей, в частности, обещают подсыпать под дверь коронавирус, измазать дверь экскрементами и всякие прочие, как она выразилась, глупости. Свой комментарий про акцию сотрудников швейного производства Забровская оставила 20 апреля на страничке издания «Новый Калининград» во «ВКонтакте». На следующий день к женщине пришли сотрудники центра «Э» и потребовали удалить запись. По словам Забровской, ей угрожали привлечением к уголовной ответственности в качестве организатора акции.