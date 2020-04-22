Клиенты ряда банков начали жаловаться на урезание лимитов по кредитным картам

В частности, о такой проблеме на портале bankir.ru сообщили заемщики Альфа-банка, банка «Русский стандарт» и держатели карт рассрочки «Совесть». Они утверждают, что кредитные организации принимают решения в одностороннем порядке, иногда без отправки уведомлений. Представители Qiwi-банка объяснили свои действия тем, что клиент долгое время не пользовался картой и у кредитора нет данных о его платежной способности. Представитель Альфа-банка объяснил, что меры связаны с крайне нестабильной экономической ситуацией в мире.
2020-04-22T20:02:00+03:00
2020-04-22T20:02:53+03:00
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20:02, 22 апреля 2020
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