Предложение о введении пропускного режима в регионах поможет не допустить распространения коронавируса — эксперт

Предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении пропускного режима по всей России поможет не допустить распространения коронавируса в регионах. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«В первую очередь это должно касаться городов-миллионников, где есть крупные аэропорты, потому что в настоящее время перемещение по стране продолжается, что способствует распространению коронавируса. С другой стороны, в регионах заболевание распространяется более стремительно, потому что люди не соблюдают режим самоизоляции — рекомендации просто не работают. Именно поэтому Собянин выступает с таким предложением. На самом деле это в интересах общества, потому что все хотят, чтобы это закончилось как можно скорее. Нужно максимально сконцентрировать все усилия», — отметил Г.Викулов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну. По его мнению, нужно контролировать перемещение граждан из одних регионов в другие. Собянин напомнил, что с 22 апреля в столице введен автоматический контроль за всеми гражданами: начиная от метро и заканчивая личными автомобилями.