Гендиректор «Левада-центра» сожалеет о том, что «Ведомостям» запретили выпускать материалы на основе их исследований

Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков сожалеет о том, что ио главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил выпускать изданию материалы на основе их исследований. Об этом Л.Гудков сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне очень жаль, что одна из двух лучших газет в России перестала существовать. Раньше это действительно было очень хорошее издание. А то, что Администрация президента недовольна результатами наших опросов — в этом нет ничего удивительного», — отметил он.



Как напомнил Л.Гудков, «Левада-центр» внесен в реестр «иностранных агентов». «Это неслучайно, как и то, что нас постоянно поливают грязью прокремлевские политологи. Режим становится все более жестким и пытается полностью контролировать всю информацию, в том числе результаты общественного мнения. Понятно, что в условиях запланированных изменений в Конституцию об обнулении сроков президента РФ Владимира Путина мы оказываемся нежелательной организацией, потому что даем другую реальность», — заключил глава «Левада-центра».