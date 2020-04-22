На рынке нефти после обвалов последних дней наблюдается резкий рост котировок

Стоимость ближайшего фьючерса на марку Brent на лондонской бирже выросла более чем на 9% почти до 21,5 доллар за баррель. Максимальное значение в течение дня составило 22,36. Стоимость ближайшего фьючерса на сорт WTI выросла на 12% — до 14,64. Накануне цены упали до многолетних минимумов из-за опасений по поводу дальнейшего снижения спроса и нехватки хранилищ. WTI в впервые в истории обвалилась до отрицательных значений.
2020-04-22T19:31:00+03:00
2020-04-22T19:33:49+03:00
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19:31, 22 апреля 2020
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