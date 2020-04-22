Столичная мэрия отрицает дефицит пищевой соли в Москве

Повышенного спроса на этот продукт в магазинах нет, а запланированный объем поставок в этом году составляет 30 тысяч тонн, в случае необходимости они могут быть увеличены в два раза, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента торговли и услуг. Там отметили, что пики продаж наблюдались 17 и 26 марта в связи с ажиотажным спросом на товары длительного хранения, но в настоящее время продажи вернулись на прежний уровень. Ранее ряд СМИ сообщали, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса якобы привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.