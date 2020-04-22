Собянин: Мест в российских больницах может перестать хватать через 3-4 недели

Дефицит возникнет при сохранении нынешних темпов распространения коронавируса, — предупредил мэр Сергей Собянин. Так, по его словам, Москве могут понадобиться 30 тысяч дополнительных мест в стационарах для зараженных. Без учета столицы, в стране сейчас занято почти 25 тысяч больничных коек. Собянин, который является также зампредом координационного совета по борьбе с коронавирусом, попросил вдвое увеличить этот фонд.