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19:03, 22 апреля 2020

Станция метро «Площадь Ленина» в Петербурге не получит статус памятника

Такое решение опубликовали на сайте Смольного.

Основанием для отказа выдать вестибюлю особый статус стала специальная экспертиза. Она не нашла на территории станции каких либо элементов, представляющих историко-культурную ценность. Отмечу, что первичное решение об отказе назвать вестибюли «Площади Ленина» в Петербурге памятником появилось ещё в конце марта. Тогда представители Комитет по охране памятников сошлись на том, что облик станции не уникален и совпадает со многими другими, что открывали в те годы. Отметим, что первые поезда метрополитена пришли на неё в 1958 году. Тогда же в Петербурге открыли и «Чернышевскую». Над проектом «Площади Ленина» трудился главный архитектор Ленметропроекта Александр Андреев. Несколько лет назад градозащитники критиковали решение метрополитена сменить на станции исторические фонари. Представители подземки отмечали, что исторической ценности они не представляют.

В Петербурге признаны памятниками станции метрополитена первой очереди. Это восемь вестибюлей от «Автово» до «Площади Восстания».



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