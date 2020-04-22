Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%

Программа распространится на займы, выданные с 17 апреля по 1 ноября, — сообщила пресс-служба министерства. В качестве условия указывается, что первоначальный взнос должен составить не менее 20%. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге и областях не должна превышать 8 миллионов рублей. В остальных регионах – трех миллионов. С предложением запустить специальную льготную программу ипотеки в середине апреля выступил президент Владимир Путин. Не дожидаясь постановления правительства, заявки по этой программе уже начали принимать некоторые банки.
2020-04-22T19:02:00+03:00
2020-04-22T19:30:25+03:00
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19:02, 22 апреля 2020
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